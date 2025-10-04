Jacobelli non sembra avere dubbi | Quel modo di fare di Tudor non giova alla squadra i quattro pareggi consecutivi lo dimostrano

Jacobelli, l’analisi del giornalista a Sky Sport: il continuo turnover offensivo non giova alla Juve e danneggia la serenità dei singoli attaccanti. Un turnover continuo che non porta benefici, anzi, crea incertezza e danneggia i singoli. È questa la lucida e critica analisi del giornalista Xavier Jacobelli che, intervenuto in collegamento con Sky Sport, ha messo in discussione la gestione dell’attacco da parte di Igor Tudor. Secondo l’opinionista, è arrivato il momento per il tecnico della Juventus di fare scelte definitive e di stabilire una gerarchia chiara. Jacobelli: il punto sull’attacco bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

