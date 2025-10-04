Ivanovic Gruppo costruito per il contropiede
Se Ivanovic ha conquistato lo scudetto con una squadra costruita da altri – Luca Banchi, ora ct della Nazionale – chissà cosa potrà fare al secondo colpo. Con un gruppo pensato e messo insieme, pezzo dopo pezzo, restando incollato al telefono con il direttore generale bianconero, Paolo Ronci. La realtà è che il sillogismo è tutt’altro che perfetto. Anche perché i tifosi bianconeri sanno bene che, a cinque minuti dal termine di gara-cinque dei quarti, con la Reyer, la Virtus era praticamente fuori dai giochi. Eliminata. Sotto di nove lunghezze, il pallino saldamente nelle mani dei veneziani e l’idea che la Virtus avrebbe guardato davanti alla tivù il resto dei playoff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Casale in gruppo A due giorni da BFCFriburgo, i rossoblù hanno svolto una seduta tattica con prove di conclusioni a rete. Nicolò Casale è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni; differenziato per Ciro Immobile, terapie per Ibrahim Sule - facebook.com Vai su Facebook
