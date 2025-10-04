Oggi pomeriggio, alle 16, a Teatro Garibaldi di San Piero in Bagno, primo appuntamento della rassegna ’ Itinerando - Dalla mente al cuore ’, un percorso che porterà anche a San Piero cinema, riflessione e confronto su temi fondamentali per la comunità. Verrà proiettato il film ’ Detachment-Il distacco (2011) ’ di Tony Kaye. A seguire si aprirà un dibattito sul tema ’ Adolescenza e dipendenza da sostanze ’, con la partecipazione di Michele Sanza, psichiatra, direttore dipartimento salute mentale e dipendenze patologiche della Romagna, e di Valentino Patussi medico sod di alcologia, centro alcologico toscano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Itinerando. Dalla mente al cuore’