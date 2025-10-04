Italiani paralizzati volano solo gli onorevoli velisti

Laverita.info | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante la bassa adesione dei lavoratori, sindacati e facinorosi provocano il caos, ma Scotto, Scuderi & C. rientrano da Tel Aviv senza problemi. Salvini: «Dalla Cgil una guerra politica». Ci sono 55 agenti feriti.. Inseguendo l’effetto Sardine, Elly Schlein prova a trarre forza dalla piazza. Ma così facendo finisce a rimorchio di Landini e si intesta pure disordini e disagi.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

italiani paralizzati volano solo gli onorevoli velisti

© Laverita.info - Italiani paralizzati, volano solo gli onorevoli velisti

In questa notizia si parla di: italiani - paralizzati

Cerca Video su questo argomento: Italiani Paralizzati Volano Onorevoli