Italia Viva verso la chiusura Renzi | Il centrosinistra vincerà solo con un centro forte

Matteo Renzi si prepara a chiudere la stagione politica di Italia Viva. La prossima edizione della Leopolda, segnerà l’addio definitivo al partito fondato dall’ex premier dopo la scissione dal Pd. Come riportato dal Corriere della Sera, il progetto nato con l’ambizione di raggiungere la doppia cifra nei consensi non ha mai centrato l’obiettivo, e con le elezioni politiche sempre più vicine Renzi punta ora su un nuovo soggetto politico: Casa Riformista, una formazione civico-centrista già apparsa alle ultime regionali e destinata, nelle intenzioni del leader, a raccogliere l’eredità di Italia Viva. 🔗 Leggi su Lettera43.it

