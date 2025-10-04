Italia Viva verso la chiusura Renzi | Il centrosinistra vincerà solo con un centro forte
Matteo Renzi si prepara a chiudere la stagione politica di Italia Viva. La prossima edizione della Leopolda, segnerà l’addio definitivo al partito fondato dall’ex premier dopo la scissione dal Pd. Come riportato dal Corriere della Sera, il progetto nato con l’ambizione di raggiungere la doppia cifra nei consensi non ha mai centrato l’obiettivo, e con le elezioni politiche sempre più vicine Renzi punta ora su un nuovo soggetto politico: Casa Riformista, una formazione civico-centrista già apparsa alle ultime regionali e destinata, nelle intenzioni del leader, a raccogliere l’eredità di Italia Viva. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: italia - viva
Qualiano, Italia Viva presenta il nuovo Commissario cittadino: conferenza stampa il 15 luglio
Fabio Ubaldi nominato presidente provinciale di Italia Viva: "Vogliamo occupare lo spazio del centro moderato e riformista"
Fabrizio Faimali nuovo coordinatore provinciale di Italia Viva
Matteo Renzi sta per chiudere Italia Viva, già pronta la nuova realtà politica dell’ex premier: il progetto - Dal palco della Leopolda, Matteo Renzi ha annunciato la fine di Italia Viva: i dettagli sul nuovo progetto politico dell’ex premier ... virgilio.it scrive
Matteo Renzi, la sua Italia Viva sembra morta - Spalleggiato dall’eminenza grigia Goffredo Bettini - Come scrive panorama.it