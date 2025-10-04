Italia infortunio per un big e Gattuso corre ai ripari | snobbato ancora l’azzurro

Per l’Italia una tegola pesantissima, con un azzurro però ancora una volta non preso in considerazione: la scelta di Gattuso Al termine di questa giornata di campionato, partirà la sosta delle Nazionali. L’Italia è chiamata a vincere il doppio impegno per mettersi in buone condizioni in classifica, sia per sperare in un passo falso della Norvegia che per il secondo posto. A sfidare gli azzurri di Gennaro Gattuso saranno l’Estonia e l’Israele, avversario ostico come abbiamo potuto osservare nell’ultima sfida terminata 4-5 per l’Italia. Italia, out Zaccagni per infortunio: la scelta di Gattuso. Gattuso è dovuto correre ai ripari a seguito dell’infortunio rimediato da Mattia Zaccagni, esterno della Lazio, in queste ultime ore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Italia, infortunio per un big e Gattuso corre ai ripari: snobbato ancora l’azzurro

LIVE Italia-Inghilterra 1-0, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: infortunio per Girelli, al suo posto Piemonte!

Cristiana Girelli lascia Italia-Inghilterra in lacrime e zoppicando per un brutto infortunio muscolare

Ginnastica artistica, l’Italia si ritira alle Universiadi. Cos’è successo e il brutto infortunio a Bonicelli

Brutte notizie per l'Italia: si fa male Zaccagni, Gattuso chiama Piccoli al suo posto. Cosa ha e come sta l'esterno della Lazio - Mattia Zaccagni, esterno offensivo della Lazio, è stato escluso dall'elenco dei convocati della Nazionale a causa di un infortunio arrivato ieri in allenamento, che lo rende indisponibile per le pross ...

Italia, Zaccagni out dai convocati per infortunio: la scelta di Gattuso sul sostituto - L'esterno della Lazio è stato costretto a dare forfait a causa di un infortunio muscolare rimediato durante l'allenamento di ieri con il ...