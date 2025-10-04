Italia Gattuso ha scelto il sostituto dell’infortunato Zaccagni | convocato lui

da parte del ct della Nazionale azzurra Una sorpresa e una novità importante nelle convocazioni della Nazionale italiana. Per le prossime cruciali partite, il Gennaro Gattuso ha dovuto far fronte all’infortunio di Mattia Zaccagni, costretto a rinunciare alla chiamata per un problema muscolare. Al suo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia, Gattuso ha scelto il sostituto dell’infortunato Zaccagni: convocato lui

In questa notizia si parla di: italia - gattuso

