Gennaro Gattuso La Nazionale azzurra torna in campo per due sfide decisive che pesano come un macigno sulla qualificazione ai Mondiali 2026. Sabato 11 ottobre all’Estonia e martedì 14 ottobre contro Israele a Udine, gli uomini di Gennaro Gattuso hanno l’obbligo di confermare la supremazia nel girone, puntando a risultati netti che consolidino il cammino verso la rassegna iridata. Entrambe le partite, in programma alle 20.45, saranno trasmesse in diretta su Rai 1. Il Ct Gattuso ha selezionato 27 giocatori per il raduno al Centro Tecnico Federale di Coverciano, convocandoli a partire da lunedì 6 ottobre. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Italia, due match chiave per il futuro mondiale. I convocati di Gattuso per Estonia e Israele