Italia due match chiave per il futuro mondiale I convocati di Gattuso per Estonia e Israele
Gennaro Gattuso La Nazionale azzurra torna in campo per due sfide decisive che pesano come un macigno sulla qualificazione ai Mondiali 2026. Sabato 11 ottobre all’Estonia e martedì 14 ottobre contro Israele a Udine, gli uomini di Gennaro Gattuso hanno l’obbligo di confermare la supremazia nel girone, puntando a risultati netti che consolidino il cammino verso la rassegna iridata. Entrambe le partite, in programma alle 20.45, saranno trasmesse in diretta su Rai 1. Il Ct Gattuso ha selezionato 27 giocatori per il raduno al Centro Tecnico Federale di Coverciano, convocandoli a partire da lunedì 6 ottobre. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Italia conquista il girone con una prestazione di forza - La Nazionale italiana ha trionfato con un punteggio schiacciante nel recente incontro di qualificazione, dimostrando il proprio valore e la propria determinazione. notizie.it scrive
Cagliari, due match serali per chiudere il mese: in mezzo la Coppa Italia - Si chiude con due match serali di campionato e con i sedicesimi di Coppa Italia il settembre del Cagliari. unionesarda.it scrive