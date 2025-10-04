It-Alert il test a Bologna | quando arriva il messaggio di allarme per la diga di Suviana
Bologna, 4 ottobre 2025 – Il prossimo martedì 7 ottobre, tra le ore 11 e le 12, la popolazione di numerosi Comuni dell’area bolognese riceverà sui propri cellulari un messaggio di prova del sistema nazionale di allarme pubblico It-Alert. Si tratta di una nuova esercitazione che servirà a testare l’efficacia e la capillarità del servizio, introdotto dal codice delle comunicazioni per informare direttamente i cittadini in caso di emergenze gravi o catastrofi imminenti. Il messaggio che arriverà sugli smartphone avrà come oggetto una simulazione del collasso della diga di Suviana. Si tratta, va sottolineato, di un test: non ci sarà alcun pericolo reale, ma solo una prova di trasmissione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
