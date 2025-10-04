Istituto Friedman | sostenere il Patriarcato latino di Gerusalemme e la CEI per il un nuovo ospedale a Gaza
“L’Istituto Friedman annuncia il proprio sostegno al progetto del Patriarcato latino di Gerusalemme, guidato dal Cardinale Pierbattista Pizzaballa, e della Conferenza Episcopale Italiana per la costruzione di un nuovo ospedale a Gaza. In un momento in cui gli aiuti umanitari rischiano di essere oggetto di strumentalizzazioni politiche o di finire nella mani sbagliate, il Patriarcato latino rappresenta una delle poche istituzioni indipendenti e credibili, impegnata costantemente per il bene dei civili. Opera con equilibrio mantenendo un dialogo aperto sia con le Autorità palestinesi sia con Israele, senza cedere a logiche di parte o al gioco di Hamas. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: istituto - friedman
Dazi USA, Istituto Friedman: "No alla guerra delle tariffe, l’unica soluzione è la libertà economica"
"Non mollate mai". Istituto Friedman difende Il Tempo: baluardo di libertà
Istituto Friedman: non vogliamo l’Europa delle tasse, tassare la nicotina apre le porte alla Cina e rafforza le mafie
L'Istituto Milton Friedman annuncia la presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica di Roma sulla vicenda della Sumud Flotilla. "Le prove raccolte da Israele - basate su documenti trovati a Gaza - sostengono un coinvolgimento diretto di Hamas n - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, esposto dell’Istituto Friedman in Procura: “Complicità con Hamas è reato" - X Vai su X
GAZA, ISTITUTO FRIEDMAN: CON PATRIARCATO GERUSALEMME E CEI PER NUOVO OSPEDALE - “L’Istituto Friedman annuncia il proprio sostegno al progetto del Patriarcato latino di Gerusalemme, guidato dal Cardinale Pierbattista Pizzaballa, e della Conferenza Episcopale Italiana ... Lo riporta 9colonne.it
Flotilla, arriva l'esposto per i legami con Hamas. La mossa dell'Istituto Friedman - Gli elementi emersi nelle ultime ore sembrano attestare una possibile relazione tra la Global Sumud Flotilla, che sta puntando a rompere il blocco ... iltempo.it scrive