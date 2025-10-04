Istituto Friedman | sostenere il Patriarcato latino di Gerusalemme e la CEI per il un nuovo ospedale a Gaza

“L’Istituto Friedman annuncia il proprio sostegno al progetto del Patriarcato latino di Gerusalemme, guidato dal Cardinale Pierbattista Pizzaballa, e della Conferenza Episcopale Italiana per la costruzione di un nuovo ospedale a Gaza. In un momento in cui gli aiuti umanitari rischiano di essere oggetto di strumentalizzazioni politiche o di finire nella mani sbagliate, il Patriarcato latino rappresenta una delle poche istituzioni indipendenti e credibili, impegnata costantemente per il bene dei civili. Opera con equilibrio mantenendo un dialogo aperto sia con le Autorità palestinesi sia con Israele, senza cedere a logiche di parte o al gioco di Hamas. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

