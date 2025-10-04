Israele Trump | Vicini a un accordo di pace a Gaza Netanyahu | Ritorno ostaggi e Idf nella Striscia Negoziati in Egitto
(Adnkronos) – Sono ore di attesa per i negoziati in Egitto dopo la risposta positiva di Hamas al piano di Donald Trump. "Siamo vicini" a un accordo di pace a Gaza, ha detto il presidente degli Stati Uniti al giornalista di Axios, Barak Ravid, sottolineando che nei prossimi giorni si impegnerà a realizzare il suo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Israele-Siria, accordo per il cessate il fuoco Trump: presto liberi altri 10 ostaggi
Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"
Israele, Trump: “Immagine danneggiata dalla guerra a Gaza, anche negli Usa”
Trump ha elogiato Israele per aver “interrotti” i bombardamenti e ha avvertito che non tollererà ritardi da parte di Hamas, mentre Israele ignora l’appello di Trump a cessare i bombardamenti. 49 palestinesi, tra cui 7 bambini, sono stati massacrati a Gaza. - X Vai su X
Tg2. . #Hamas ha accettato la proposta di #pace del presidente #Trump e dichiara di essere pronto al rilascio immediato degli ostaggi ma chiede modifiche al piano. #Israele accoglie l'appello di #Trump e da oggi ha sospeso gli attacchi sulla striscia. Già dom - facebook.com Vai su Facebook
Medio Oriente Netanyahu: «Vicini alla meta ostaggi presto a casa» - Spero di potervi annunciare il rilascio di tutti i nostri ostaggi, in un colpo solo». Come scrive bluewin.ch
Trump, Netanyahu e Hamas: i negoziati cominciano lunedì in egitto - I negoziati si concentreranno su tempi e modalità di liberazione degli ostaggi ma anche su diversi punti sollevati o dribblati da Hamas: dal suo disarmo al suo ruolo nel futuro governo della ... Riporta tio.ch