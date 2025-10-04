Israele sospende gli attacchi su Gaza

9.00 Israele si sta allineando alla dichiarazione del presidente degli Usa e ha sospeso gli attacchi su Gaza.Lo riporta la testata israeliana N12,che scrive che Idf si sta ora concentrando solo su operazioni difensive. Gaza City rimane sotto assedio e le forze non si stanno ritirando, ma rimangono sulle stesse linee raggiunte finora. Nelle prime ore del mattino l'Aeronautica stava ancora attaccando in tutta la Striscia, ma nelle ultime ore la direttiva è di difendersi e attaccare esclusivamente nei casi di minaccia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it