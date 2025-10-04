Israele sospende gli attacchi su Gaza
9.00 Israele si sta allineando alla dichiarazione del presidente degli Usa e ha sospeso gli attacchi su Gaza.Lo riporta la testata israeliana N12,che scrive che Idf si sta ora concentrando solo su operazioni difensive. Gaza City rimane sotto assedio e le forze non si stanno ritirando, ma rimangono sulle stesse linee raggiunte finora. Nelle prime ore del mattino l'Aeronautica stava ancora attaccando in tutta la Striscia, ma nelle ultime ore la direttiva è di difendersi e attaccare esclusivamente nei casi di minaccia.
"Violano i diritti umani": l'azienda altoatesina che sospende i rapporti con Israele
Genova riconosce lo Stato di Palestina e sospende i rapporti con Israele: approvata mozione
Perché il calcio non sospende Israele? L’incoerenza della Fifa, il caso Russia e gli altri precedenti storici
Hamas: "Sì, al piano Trump". Israele sospende gli attacchi a Gaza - Hamas ha inviato la risposta sul piano Trump accettando la liberazione degli ostaggi e un negoziato su altri punti.
Israele sospende gli attacchi a Gaza. Trump: «Vicini alla pace in Medio Oriente» - Israele si sta allineando alla dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e da stamattina gli attacchi dell'IDF in tutta la Striscia di Gaza sono stati sospesi.