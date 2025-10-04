Israele smentisce la flottiglia | Provocazione politica non aiuto umanitario

Ilfogliettone.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jonathan Peled L’Ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled, condanna con fermezza la narrazione distorta e strumentale sulla flottiglia intercettata al largo di Gaza, definita da Israele una provocazione politica e non una missione umanitaria. La denuncia di Peled sulla narrazione sulla flottiglia. L’incidente della flottiglia al largo della costa di Gaza ha suscitato ampie polemiche internazionali, ma secondo l’ambasciatore Jonathan Peled la rappresentazione mediatica è fuorviante. In un post su X, Peled esprime “profonda indignazione” per una narrazione che, a suo dire, mira a minare la legittimità dello Stato di Israele e a promuovere la propaganda di gruppi estremisti. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

israele smentisce la flottiglia provocazione politica non aiuto umanitario

© Ilfogliettone.it - Israele smentisce la flottiglia: “Provocazione politica, non aiuto umanitario”

In questa notizia si parla di: israele - smentisce

Gaza, Trump smentisce Netanyahu sulla carestia nella Striscia: “La fame è reale, Israele ne ha una grande responsabilità” - VIDEO

Media: «A Gaza l’83 per cento dei morti sono civili», Israele smentisce

L’Onu: «Una carestia in corso a Gaza». Israele smentisce

israele smentisce flottiglia provocazioneFlotilla, l'attacco dell'ex ambasciatore d'Israele: "Provocazione organizzata da Hamas" - Una violenta provocazione politica non intesa ad aiutare Gaza, ma a danneggiare ... Come scrive iltempo.it

Israele, la provocazione della Flotilla si è conclusa - Nessuna delle navi della Flotilla è riuscita nel tentativo di entrare in una zona di combattimento attiva o di violare il blocco navale. Da swissinfo.ch

Cerca Video su questo argomento: Israele Smentisce Flottiglia Provocazione