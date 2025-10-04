Israele smentisce la flottiglia | Provocazione politica non aiuto umanitario
Jonathan Peled L’Ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled, condanna con fermezza la narrazione distorta e strumentale sulla flottiglia intercettata al largo di Gaza, definita da Israele una provocazione politica e non una missione umanitaria. La denuncia di Peled sulla narrazione sulla flottiglia. L’incidente della flottiglia al largo della costa di Gaza ha suscitato ampie polemiche internazionali, ma secondo l’ambasciatore Jonathan Peled la rappresentazione mediatica è fuorviante. In un post su X, Peled esprime “profonda indignazione” per una narrazione che, a suo dire, mira a minare la legittimità dello Stato di Israele e a promuovere la propaganda di gruppi estremisti. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
