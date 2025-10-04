Israele si prepara aattuare piano Trump
8.00 Israele si sta preparando ad attuare la prima fase del piano in 20 punti del presidente Trump per far tornare gli ostaggi e mettere fine alla guerra a Gaza. Lo afferma l'ufficio del premier Netanyahu citato dai media israeliani. Secondo quanto riportato dal Times of Israel, i vertici politici israeliani avrebbero ordinato all'Idf di ridurre "al minimo" la campagna per conquistare Gaza City. Avrebbero dato l'ordine di portare avanti solo "manovre difensive" subito dopo i colloqui Israele-Usa dopo l'apertura di Hamas al piano di Trump.
Gaza, Israele prepara prima operazione di terra nel centro della Striscia
Gaza, Israele prepara la prima offensiva di terra nel centro della Striscia. Nuova strage di civili in fila per gli aiuti: «Almeno 25 morti»
Israele accusa Hamas: "Ha tagliato i contatti". E prepara l'espansione delle operazioni militari
Gaza, Israele "pronto a prima fase piano Trump" dopo il sì di Hamas - Dopo il sì di Hamas al rilascio degli ostaggi, le forze di difesa israeliane si preparano alla prima fase del piano del tycoon
Israele, prepariamo attuazione prima fase piano Trump - Israele si sta preparando ad attuare la prima fase del piano in 20 punti del presidente Donald Trump per far tornare gli ostaggi e mettere fine alla guerra a Gaza.