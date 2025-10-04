Israele si prepara aattuare piano Trump

8.00 Israele si sta preparando ad attuare la prima fase del piano in 20 punti del presidente Trump per far tornare gli ostaggi e mettere fine alla guerra a Gaza. Lo afferma l'ufficio del premier Netanyahu citato dai media israeliani. Secondo quanto riportato dal Times of Israel, i vertici politici israeliani avrebbero ordinato all'Idf di ridurre "al minimo" la campagna per conquistare Gaza City. Avrebbero dato l'ordine di portare avanti solo "manovre difensive" subito dopo i colloqui Israele-Usa dopo l'apertura di Hamas al piano di Trump. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it