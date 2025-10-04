Israele ordine di stop ai bombardamenti su Gaza City

Basta attacchi a Gaza. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno ricevuto l’ordine di interrompere le operazioni offensive a Gaza City e di passare a una modalità “difensiva”. Lo riferiscono i principali media israeliani, tra cui The Times of Israel e Haaretz, secondo cui l’esercito ha sospeso nella notte l’offensiva volta a prendere il controllo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

