Israele | deputati italiani sulla flottiglia pro-Gaza una mossa provocatoria

Le dichiarazioni dell’ambasciatore israeliano Jonathan Peled hanno acceso il dibattito: la partecipazione di deputati italiani alla Global Sumud Flotilla, definita una provocazione con agganci a Hamas, viene giudicata intollerabile e potenzialmente pericolosa per la stabilità. Questioni di fondo In una lunga dichiarazione recapitata alla stampa, l’ambasciatore Jonathan Peled non usa mezzi termini. Secondo il diplomatico, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Israele: deputati italiani sulla flottiglia pro-Gaza, una mossa provocatoria

Israele revoca visti per entrare nel Paese a deputati Avs, Fratoianni: "Persone sgradite, siamo stati in Cisgiordania", Tajani: "Tel Aviv chiarisca"

Flotilla abbordata, attivisti, reporter e deputati nel carcere di Ketziot. Israele conferma: «Una barca sta ancora navigando». Dalla Turchia partono altre 45 imbarcazioni per Gaza – La diretta

Flotilla abbordata, attivisti, reporter e deputati nel carcere di Ketziot. Israele conferma: «Una barca sta ancora navigando». Dalla Turchia partono altre 45 imbarcazioni per Gaza – La diretta

Liberati dalle autorità israeliane i 4 deputati italiani di #Flotilla. Lo rende noto il Ministero degli Esteri. Il senatore Marco Croatti, l'eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Artuo Scotto e l'eurodeputata Benedetta Scuderi rientreranno con un volo di linea da

Sono tornati in Italia i parlamentari italiani arrestati da Israele a bordo della Global Sumud Flotilla - Il ministero degli Esteri ha fatto sapere che sono stati liberati i quattro parlamentari italiani che erano a bordo della barche della Global Sumud Flotilla e che erano stati arrestati dai militari is ... Lo riporta ilpost.it

Rientrati i parlamentari italiani fermati sulla Flotilla, le accuse dell'ambasciatore di Israele - Sono ritornati in Italia da Israele i quattro parlamentari italiani dell'opposizione che avevano preso parte alla Global Sumud Flotilla ... Riporta virgilio.it