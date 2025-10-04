Israele avvia la fase uno del piano Trump dopo il sì di Hamas
Dopo l’adesione di Hamas al piano proposto dall’ex presidente americano, in Israele si accelera: l’esercito riceve il via libera politico a preparare la fase iniziale dell’intesa che punta alla liberazione degli ostaggi e a un cessate il fuoco a Gaza. La decisione, confermata da fonti governative e militari, inaugura una nuova e delicata fase negoziale. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: israele - avvia
Israele avvia l'invasione di Gaza City
Gaza, Israele avvia l’offensiva a Deir al-Balah: “Attacco da cielo e terra. Migliaia di sfollati”
Israele avvia una nuova fase dell’operazione militare nella Striscia di Gaza
Suicidio di una nazione Israele si avvia a diventare una Paese paria isolato dal resto del mondo La sala vuota e i fischi indirizzati a Netanyahu sono stati una rappresentazione plastica del suo isolamento @oss_romano - X Vai su X
Lunghe code di auto e persone si sono allungate lungo la strada costiera che consente di uscire da Gaza City: decine di migliaia di palestinesi in fuga mentre Israele avvia la nuova invasione ? https://l.euronews.com/QO6v - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Hamas apre alla liberazione degli ostaggi ma chiede nuovi negoziati. Israele avvia la prima fase del piano di Trump - I leader europei: primo passo concreto per porre fine a due anni di guerra ... Da milanofinanza.it
Gaza: Israele si prepara alla prima fase del piano Trump dopo l’ok di Hamas - Gaza, dopo l’approvazione di Hamas alla proposta per il rilascio degli ostaggi, Israele si prepara ad attuare la prima fase del piano Trump. Lo riporta newsmondo.it