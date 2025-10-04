Israele avvia la fase uno del piano Trump dopo il sì di Hamas

Dopo l’adesione di Hamas al piano proposto dall’ex presidente americano, in Israele si accelera: l’esercito riceve il via libera politico a preparare la fase iniziale dell’intesa che punta alla liberazione degli ostaggi e a un cessate il fuoco a Gaza. La decisione, confermata da fonti governative e militari, inaugura una nuova e delicata fase negoziale. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

