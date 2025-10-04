Io sono Rosa Ricci | Tre characters poster dal film

Sono disponibili i tre characters poster da Io sono Rosa Ricci, l’atteso prequel della serie di successo “Mare Fuori”. Tra i film che saranno presentati alla Festa del Cinema di Roma, Io sono Rosa Ricci si erge come un vero e proprio capitolo alle origini di un personaggio, quello di Rosa Ricci in Mare Fuori, che ha raccolto consensi tra pubblico e critica, e che ha lanciato la stella di Maria Esposito nel panorama cinematografico del nostro paese. Date uno sguardo ai characters poster di Io sono Rosa Ricci qui La trama di Io sono Rosa Ricci. Napoli, 2020. Rosa Ricci ha quindici anni e un’eredità ingombrante: è figlia di uno dei boss più temuti della città. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

