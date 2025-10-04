Io sono Farah mediaset cambia tutto | ecco quando torna l’amata serie turca

Tra non molto Mediaset potrebbe rivoluzionare i suoi palinsesti, reinserendo in programmazione una soap turca molto amata dal pubblico. Dopo gli ottimi risultati ottenuti nella fascia dell’access prime time con La Ruota della Fortuna e il successo di Tu sì que vales nella prima serata del sabato, secondo alcune indiscrezioni l’azienda sta valutando cambiamenti rilevanti. «La programmazione Mediaset cambia tutta», si legge nella fonte originaria, e l’attenzione è puntata sull’ipotetico ritorno di una serie che aveva già conquistato molti telespettatori. In particolare, tra le ipotesi sul tavolo si parla della possibilità di rimettere in onda Striscia la notizia, che potrebbe prendere il posto del game show condotto da Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: sono - farah

IO SONO FARAH DEBUTTA SU CANALE 5: TEST A SORPRESA IN VISTA DI UNA SVOLTA EPOCALE?

Io sono Farah, replica puntata del 5 agosto in streaming | Video Mediaset

Io sono Farah, ferie prolungate per la soap turca di Canale 5

Io sono Farah, la serie completa su Dreamers and Love in esclusiva - Tutti gli episodi Io sono Farah in esclusiva su Dreamers & Love, il channel dedicato alle storie d'amore e alle dizi turche di Mediaset Infinity. superguidatv.it scrive

Io sono Farah, la serie turca arriva in esclusiva su Dreamers & Love - Io sono Farah, la serie turca arriva in esclusiva su Dreamers & Love, il canale di Mediaset Infinity a pagamento. Lo riporta tvserial.it