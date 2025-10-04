Io non sciopero quando lo dice Landini ma ogni giorno | ho qualche suggerimento per il sindacalista

Quando nel 2003 andai per la prima volta in Palestina e Israele con l’europarlamentare Luisa Morgantini capii una cosa importantissima: “Quando vai la prima volta hai la sensazione di aver compreso tutto del conflitto; quando ti rechi la seconda volta intuisci di aver chiaro qualcosa; quando metti piede in Palestina e Israele la terza volta ti è chiaro che non hai capito nulla ”. Da allora sono tornato altre quattro volte in Cisgiordania, vivendo anche per tre settimane insieme agli attivisti di “Operazione Colomba” ad At Twani a pochi passi da una colonia israeliana. Ho frequentato i campi profughi vicino a Gerusalemme, sono stato a Balbeek nel quartiere generale di Hezbollah, così come ho incontrato mamme e papà israeliani e palestinesi membri di “The Parents Circle Families” e i coraggiosi “ Refusnik ”, i giovani israeliani che rifiutano di fare il servizio militare obbligatorio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

