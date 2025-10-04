Inycon lancia la sfida | nasce il percorso per il Consorzio Doc Menfi
A Menfi il trentennale della Doc si è trasformato in un’occasione per guardare avanti. Nel convegno “Verso il Consorzio di tutela della Doc Menfi: identità, qualità e promozione”, organizzato nell’ambito della 27esima edizione di Inycon, produttori e istituzioni hanno discusso di passato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
