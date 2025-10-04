Investito e ucciso insieme al cane da auto pirata | fissati i funerali il dolore di una comunità

Cortona (Arezzo), 4 ottobre 2025 – Si terranno lunedì 6 ottobre alle 11 nella chiesa di Terontola di Cortona i funerali di Donato De Carlo, il 60enne travolto e ucciso nei giorni scorsi lungo la strada regionale 71. Al termine della cerimonia, la salma sarà tumulata nel cimitero di Terontola di Cortona. L’autopsia sul corpo dell’uomo, disposta dalla procura di Arezzo per chiarire le cause esatte del decesso, è stata completata nelle scorse ore alle Scotte di Siena dal professor Mario Gabbrielli. Dopo l’esame, la salma è stata restituita alla famiglia e si trova ora nella camera mortuaria dell’ospedale Santa Margherita della Fratta di Cortona. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Investito e ucciso insieme al cane da auto pirata: fissati i funerali, il dolore di una comunità

