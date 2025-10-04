Inverno tutto esaurito per hotel e ristoranti? Cresce la fiducia dei consumatori

La fiducia dei consumatori italiani torna a crescere, lo conferma l’Istat, pubblicando il report F iducia dei consumatori e delle imprese aggiornato a settembre 2025. A essere in miglioramento sono i dati relativi al settore dei Servizi di mercato, che include alberghi, agenzie, trasporti e ristorazione. Consumatori più fiduciosi e dati in miglioramento. L’ indice di fiducia dei consumatori è salito da 96,2 a 96,8 a settembre, recuperando parte della flessione dei mesi precedenti. Gli italiani sono diventati leggermente più ottimisti riguardo sia allo stato dell’economia nazionale. L’Istat si registra un miglioramento nel clima di fiducia economico perché i cittadini vedono l’economia in modo più positivo, sia per quanto riguarda il presente che, seppur di poco, il futuro immediato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Inverno “tutto esaurito” per hotel e ristoranti? Cresce la fiducia dei consumatori

In questa notizia si parla di: inverno - tutto

Preparati per l’inverno con questa stufetta elettrica di De’Longhi: costa poco ma riscalda tutto

Ricordi a tutto pop e mix audaci: così la moda dei 2000 riscrive i look dell'Autunno-Inverno 2025/2026

Cosa facciamo in autunno? Oltre a preparare tutto il necessario per l'inverno ci facciamo venire delle pazze idee... Di cosa si tratta? Continuate a seguirci e scoprirete cosa bolle in pentola! E soprattutto STAY TUNED sulle nostre pagine! #manivaski - facebook.com Vai su Facebook

Festa degli innamorati, tutto esaurito Esultano terme e Grand Hotel - A Castrocaro 160 prenotazioni da tutta la regione, albergo al gran completo in anticipo "L’attività e le prenotazioni sono a pieno regime da quando siamo tornati zona gialla" L’emergenza sanitaria non ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Alberghi pieni e piazze accese di notte. Camere e suite, tutto esaurito da giorni. Un triplo evento di gala in pieno centro - Cocktail e musica live sabato sera in Fraternita, domenica vip da Sugar per i riconoscimenti di Premiere. Scrive lanazione.it