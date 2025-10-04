inventori per un giorno a scuola

Ha fatto tappa a Medicina ’Inventori per un giorno’, l’iniziativa ludico formativa promossa da Enel in collaborazione con la Ong internazionale Helpcode, che ha visto come protagonisti i piccoli studenti delle quarte e delle quinte classi della scuola primaria Gino Zanardi dell’Istituto comprensivo di Medicina. La giornata si è aperta con i saluti del sindaco Matteo Montanari e di Massimiliano Bega, responsabile Affari Istituzionali Emilia-Romagna alla presenza dei docenti Ilaria Catozzi, Jessica Giangregorio, Raffaella Prencipe, Valentina Bagni e degli educatori di Helpcode. Dopo l’illustrazione del concetto di energie rinnovabili e degli obiettivi didattici dell’evento da parte dei tutor di Helpcode, si è aperta la challenge creativa in stile ’hackathon’, attraverso suddivisione in gruppi, finalizzata alla costruzione di modellini basati sulle energie rinnovabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

