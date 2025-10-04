Invasione di campo di un opossum! Pallavoliste in panico

Nel corso della semifinale del campionato Paulista di volley femminile tra Barueri e Osasco in Brasile, un'inconveniente ha mandato nel panico le giocatrici. Sul 12-15 per l'Osasco nel set decisivo, un opossum ha ben deciso di fare invasione di campo, scatenando le reazioni delle pallavoliste. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Praticare sport plasma davvero il cervello? Un viaggio tra basket, volley, attenzione e neuroscienze: le sorprendenti differenze cognitive tra chi sceglie sport d’invasione e chi resta a bordo campo

