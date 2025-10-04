Intrusioni e furti di dati | ecco l' arma segreta di Xi Jinping contro gli Usa
L'ipotesi di un conflitto tra gli Stati Uniti e la Cina è oggetto di studio da anni da parte degli esperti. Le mire di Pechino su Taiwan e le provocazioni contro i vicini nel Mar Cinese Meridionale sembrano solo avvicinare una prospettiva evocata nella teoria della "trappola di Tucidide" secondo la quale storicamente una potenza emergente è destinata a scontrarsi con quella dominante. Se e quando un tale catastrofico scenario dovesse realizzarsi, Washington non dovrà solo tenere conto delle capacità militari dell'erede del Celeste Impero ma anche delle sue abilità nel campo cibernetico. Gli analisti temono infatti che il gigante asiatico sia in grado di colpire l'avversario ben oltre la regione dell'Indo-Pacifico e persino sul suo territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: intrusioni - furti
Sabin nel mirino dei ladri, 6 intrusioni in 2 mesi: “Tanti furti e danni ingenti”
Furti e danni al liceo Sabin di Bologna, il piano anti-intrusioni
Colpito "Al Capolinea" nella notte. Furti e intrusioni nelle case
FURTI NELLA NOTTE TRA IL 17 e il 18 settembre. Aperte alcune automobili, aperti diversi garage, rubate biciclette, introdottisi anche in un paio di condomini con scasso. Durante una delle intrusioni sono stati scoperti e è intervenuta la radiomobile. Si raccom - facebook.com Vai su Facebook
Intrusioni e furti di dati: ecco l'arma segreta di Xi Jinping contro gli Usa - Sempre più sofisticate le azioni delle spie informatiche di Pechino che potrebbero entrare in azione in caso di un conflitto con Washington ... Riporta msn.com
Furti, nuovo raid nelle aziende: la banda smonta i computer collegati alle telecamere. «Forse cercavano dati» - Dopo la raffica di furti nella zona industriale di Tiezzo, la banda ha colpito nuovamente nella Bassa. Da ilgazzettino.it