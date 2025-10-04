Intrusioni e furti di dati | ecco l' arma segreta di Xi Jinping contro gli Usa

Ilgiornale.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ipotesi di un conflitto tra gli Stati Uniti e la Cina è oggetto di studio da anni da parte degli esperti. Le mire di Pechino su Taiwan e le provocazioni contro i vicini nel Mar Cinese Meridionale sembrano solo avvicinare una prospettiva evocata nella teoria della "trappola di Tucidide" secondo la quale storicamente una potenza emergente è destinata a scontrarsi con quella dominante. Se e quando un tale catastrofico scenario dovesse realizzarsi, Washington non dovrà solo tenere conto delle capacità militari dell'erede del Celeste Impero ma anche delle sue abilità nel campo cibernetico. Gli analisti temono infatti che il gigante asiatico sia in grado di colpire l'avversario ben oltre la regione dell'Indo-Pacifico e persino sul suo territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

intrusioni e furti di dati ecco l arma segreta di xi jinping contro gli usa

© Ilgiornale.it - Intrusioni e furti di dati: ecco l'arma segreta di Xi Jinping contro gli Usa

In questa notizia si parla di: intrusioni - furti

Sabin nel mirino dei ladri, 6 intrusioni in 2 mesi: “Tanti furti e danni ingenti”

Furti e danni al liceo Sabin di Bologna, il piano anti-intrusioni

Colpito "Al Capolinea" nella notte. Furti e intrusioni nelle case

intrusioni furti dati armaIntrusioni e furti di dati: ecco l'arma segreta di Xi Jinping contro gli Usa - Sempre più sofisticate le azioni delle spie informatiche di Pechino che potrebbero entrare in azione in caso di un conflitto con Washington ... Riporta msn.com

Furti, nuovo raid nelle aziende: la banda smonta i computer collegati alle telecamere. «Forse cercavano dati» - Dopo la raffica di furti nella zona industriale di Tiezzo, la banda ha colpito nuovamente nella Bassa. Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Intrusioni Furti Dati Arma