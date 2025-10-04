Interruzione dei programmi l’opera di Eron pro Pal proiettata in centro storico

Riminitoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'arte si fa veicolo di un appello urgente alla pace. L'associazione Il Palloncino Rosso, con la collaborazione del Comune di Rimini, lancia un messaggio contro la guerra e l'indifferenza: da domani l'installazione artistica "Interruzione dei programmi" del celebre artista riminese Eron sarà. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: interruzione - programmi

Cerca Video su questo argomento: Interruzione Programmi L8217opera Eron