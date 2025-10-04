Interruzione dei programmi l’opera di Eron pro Pal proiettata in centro storico
L'arte si fa veicolo di un appello urgente alla pace. L'associazione Il Palloncino Rosso, con la collaborazione del Comune di Rimini, lancia un messaggio contro la guerra e l'indifferenza: da domani l'installazione artistica "Interruzione dei programmi" del celebre artista riminese Eron sarà. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
INTERRUZIONE DEI PROGRAMMI Da domani, a Rimini, Piazzetta San Martino (Palazzo del Fulgor) l'arte di Eron lancia il suo grido muto contro l'orrore della guerra. Promossa dall'Associazione Il Palloncino Rosso con la collaborazione del Comune di Rimin