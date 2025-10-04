Inter Women Ternana 5-0 le nerazzurre non si risparmiano | travolte le neopromosse dalla squadra di Piovani
Inter News 24 Inter Women Ternana 5-0, esordio perfetto per la squadra di Piovani che non fa prigionieri: rossoverdi affondate. Esordio col botto per l’ Inter Women, che travolge la Ternana con un netto 5-0 all’ Arena Civica Gianni Brera. Le nerazzurre, guidate da Gianpiero Piovani, si impongono con una prestazione di grande qualità e forza, mettendo subito in chiaro le proprie ambizioni per questa stagione. Le reti di Tomaselli, Bugeja, Tomasevic, Wullaert e Van Dijk siglano il successo delle nerazzurre, che dominano il match fin dal primo tempo. Tomaselli apre le marcature con un tocco sotto perfetto al 10?, mentre Bugeja raddoppia poco prima della fine del primo tempo, grazie a un sinistro angolato. 🔗 Leggi su Internews24.com
