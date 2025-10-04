Inter Women Boom! Esordio con Manita | 5-0 alla Ternana cronaca e tabellini
Inter Women, al via la stagione 202526 L’Inter Women ha iniziato la Serie A Femminile 20252026 nel migliore dei modi, travolgendo la neopromossa Ternana Women con un netto 5-0 all’Arena Civica di Milano. La squadra di Gianpiero Piovani ha dominato la partita dall’inizio alla fine, mostrando subito ambizioni importanti per la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: inter - women
Bowen: «Rinnovo Inter Women? Mai dubbi! Ora a caccia di trofei»
Csiszar dal ritiro dell’Inter Women: «Tanto motivate. Vogliamo vincere insieme!»
Serturini Inter Women, avvio da protagonista con la Nazionale agli Europei: «Gruppo importante, ora bisogna proseguire il sogno»
Come partire bene? Ce lo spiegano le nostre #InterWomen #ForzaInter #InterTernana - X Vai su X
- Lucia Pastrenge, Ternana Women: "Inter ci siamo. Esordiamo in campionato con tanta voglia di fare bene" - L'articolo completo su www.calciofemminileitaliano.it #calciofemminileitaliano #calciofemminile - facebook.com Vai su Facebook
Esordio difficile per la Ternana Women: l’Inter vince 5-0 - La Ternana Women ha fatto il suo storico esordio in Serie A, diventando la prima squadra femminile dell’Umbria a calcare il massimo palcoscenico nazionale. Come scrive ternananews.it
Inter Women, esordio in campionato contro la Ternana: le convocate di Piovani - Le nerazzurre di Piovani pronte per l'esordio in campionato, in programma sabato 4 ottobre alle 12:30 all'Arena Civica ... Riporta msn.com