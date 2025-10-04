Inter verticale e feroce Chivu manda messaggi adesso chi risponde?

“Siamo leziosi. Basta specchiarsi, bisogna giocare verticale. Ma anni di abitudini non si cancellano in una settimana”: Chivu chiede all’Inter di dimenticarsi di Inzaghi

Chivu Inter, intensità e aggressività: il tecnico vuole una squadra feroce e verticale

Aggressiva e verticale: ecco la nuova Inter di Cristian Chivu

Inter verticale e feroce. Chivu manda messaggi, adesso chi risponde?

Non è ancora sua, ma Chivu sta cambiando l'Inter e ha già allontanato gli scettici - Criticato o quantomeno messo in discussione, Cristian Chivu sta lentamente e con equilibrio rendendo sua questa Inter. Scrive msn.com