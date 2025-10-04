Inter U20 Trofeo Giacinto Facchetti | La Lazio U20 sfida i nerazzurri alla ricerca del riscatto
Inter News 24 Inter U20, tutto pronto per la sfida contro i biancocelesti allo Stadio “Mirko Fersini”, Roma il prossimo 4 Ottobre alle ore 11:00: le ultime. La Lazio U20 scende in campo contro l’ Inter U20 nella 7ª giornata di andata del Trofeo Giacinto Facchetti. La sfida, che si disputerà allo stadio “Mirko Fersini” di Roma, promette grande spettacolo, con entrambe le squadre alla ricerca di una vittoria che possa rilanciarle in classifica e offrire un ulteriore segnale di crescita per il futuro. La Lazio U20, allenata da Benito Carbone, arriva alla partita con l’obiettivo di riscattare le ultime difficoltà, mentre l’ Inter U20, guidata da Francesco Punzi, vuole confermare il suo buon momento e continuare a fare bene nel campionato di Primavera 1. 🔗 Leggi su Internews24.com
