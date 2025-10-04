Inter travolge la Cremonese 4-1 a San Siro | poker nerazzurro e quinta vittoria consecutiva
Cristian Eugen Chivu L’Inter liquida con autorità la Cremonese con un netto 4-1 al Meazza, imponendosi nell’ottava giornata di Serie A e allungando a cinque le vittorie consecutive in campionato. I nerazzurri, guidati da Chivu, dominano dall’inizio alla fine contro una delle ultime squadre rimaste imbattute, sfruttando le reti di Lautaro Martínez, Ange-Yoan Bonny (doppietta tra gol e assist), Federico Dimarco e Nicolò Barella, mentre Federico Bonazzoli firma il gol della bandiera per i grigiorossi nel finale. Fin dai primi minuti, l’Inter impone il proprio ritmo. Al 6’, Bonny, titolare al posto dell’infortunato Marcus Thuram, serve un assist chirurgico a Lautaro Martínez, che con un sinistro preciso batte Silvestri e apre le marcature. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: inter - travolge
Bonny Inter, il nuovo arrivato incanta alla prima uscita: la squadra di Chivu travolge l’U23 di Vecchi con l’aiuto dell’ex Parma
L’Inter travolge il Torino e risponde al Napoli: si riapre l’ultima sfida Scudetto
L'Inter travolge il Toro, il posticipo finisce 5-0
#SerieA, l’#Inter travolge la #Cremonese 4-1: aggancio alla #Roma in classifica #ASRoma - X Vai su X
Inter travolgente: battuto lo Slavia Praga in UCL (3-0) https://tinyurl.com/26ze2lrv #inter #SlaviaPraga #UEFAChampionsLeague - facebook.com Vai su Facebook
Poker nerazzurro a San Siro, l'Inter travolge la Cremonese 4-1 - Per la formazione meneghina i marcatori di giornata sono Lautaro, Bonny, D ... msn.com scrive
Serie A 2025-26 Inter-Cremonese 4-1: show nerazzurro a San Siro, primo ko per Nicola - Successo mai in discussione dei nerazzurri che avrebbero potuto anzi rimpinguare il bottino, ... Da datasport.it