Inter travolge la Cremonese 4-1 a San Siro | poker nerazzurro e quinta vittoria consecutiva

Cristian Eugen Chivu L’Inter liquida con autorità la Cremonese con un netto 4-1 al Meazza, imponendosi nell’ottava giornata di Serie A e allungando a cinque le vittorie consecutive in campionato. I nerazzurri, guidati da Chivu, dominano dall’inizio alla fine contro una delle ultime squadre rimaste imbattute, sfruttando le reti di Lautaro Martínez, Ange-Yoan Bonny (doppietta tra gol e assist), Federico Dimarco e Nicolò Barella, mentre Federico Bonazzoli firma il gol della bandiera per i grigiorossi nel finale. Fin dai primi minuti, l’Inter impone il proprio ritmo. Al 6’, Bonny, titolare al posto dell’infortunato Marcus Thuram, serve un assist chirurgico a Lautaro Martínez, che con un sinistro preciso batte Silvestri e apre le marcature. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

