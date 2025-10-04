Inter straripante 4-1 alla Cremonese | terza vittoria di fila per Chivu

In attesa del match tra Fiorentina e Roma, in programma domani al Franchi, con fischio d’inizio alle ore 15, la sesta giornata di Serie A prosegue con i match di questo sabato 4 ottobre. Alle ore 18, a San Siro, è andata in scena la sfida tra Inter e Cremonese, terminata con un netto 4-1 per la formazione nerazzurra, che centra così la terza vittoria consecutiva in campionato. Nulla da fare per la Cremonese, che subisce la prima sconfitta in campionato. Inter-Cremonese 4-1, il racconto del match. Sfida che parte subito con l’Inter che schiaccia la Cremonese nella propria metà campo e dopo soli 6 minuti trova la rete del vantaggio grazie a Lautaro Martinez, che sfrutta il perfetto assist di Bonny, che sarà grande protagonista di questo match. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Inter straripante, 4-1 alla Cremonese: terza vittoria di fila per Chivu

