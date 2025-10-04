Inter Marotta a Dazn | Chivu? Bisogna avere coraggio è un ottimo allenatore Inter miglior calcio? Non lo so ma credo che giochi un bel calcio
Inter, parla il presidente Marotta a Dazn: «Chivu? Bisogna avere coraggio, è un ottimo allenatore. Inter miglior calcio? Ecco cosa dico» Ai microfoni di Dazn, nel prepartita di Inter–Cremonese, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha introdotto la sfida valida per la 6ª giornata della Serie A 202526. Le sue parole: L’INTER GIOCA IL MIGLIOR CALCIO . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: inter - marotta
Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta
Dal Bayern all’Inter: Marotta piazza il colpo da 90
Calciomercato Inter LIVE: la Juventus potrebbe lasciar partire Vlahovic a zero? Le ultime idee di Marotta
Prima della sfida di Champions tra Inter e Slavia Praga il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta ha dichiarato sul tema stadio: "Decisione molto tribolata, ma siamo soddisfatti di quello che è stato deciso. ... leggi l'articolo sulla GazzettadiMilano.it . #attual - facebook.com Vai su Facebook
#Inter, il presidente Giuseppe #Marotta: «Bilancio 24/25? Centrata la sostenibilità finanziaria, è il nostro obiettivo. Proveremo a raggiungerlo anche per quest'anno» - X Vai su X
Lo scetticismo su Chivu, il nuovo stadio e il gioco dell'Inter: parla Marotta - Giuseppe Marotta, presidente nerazzurro, ha parlato a DAZN nei minuti che precedono la partita. Come scrive 90min.com
Marotta: “Chivu ottimo e nerazzurro, serviva coraggio di scegliere. Stadio per colmare gap enorme” - Cremonese, match valido per la sesta giornata di Serie A ... Segnala msn.com