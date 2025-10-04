Inter Marotta a Dazn | Chivu? Bisogna avere coraggio è un ottimo allenatore Inter miglior calcio? Non lo so ma credo che giochi un bel calcio

Calcionews24.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter, parla il presidente Marotta a Dazn: «Chivu? Bisogna avere coraggio, è un ottimo allenatore. Inter miglior calcio? Ecco cosa dico» Ai microfoni di Dazn, nel prepartita di Inter–Cremonese, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha introdotto la sfida valida per la 6ª giornata della Serie A 202526. Le sue parole: L’INTER GIOCA IL MIGLIOR CALCIO . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

inter marotta a dazn chivu bisogna avere coraggio 232 un ottimo allenatore inter miglior calcio non lo so ma credo che giochi un bel calcio

© Calcionews24.com - Inter, Marotta a Dazn: «Chivu? Bisogna avere coraggio, è un ottimo allenatore. Inter miglior calcio? Non lo so ma credo che giochi un bel calcio»

In questa notizia si parla di: inter - marotta

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta

Dal Bayern all’Inter: Marotta piazza il colpo da 90

Calciomercato Inter LIVE: la Juventus potrebbe lasciar partire Vlahovic a zero? Le ultime idee di Marotta

inter marotta dazn chivuLo scetticismo su Chivu, il nuovo stadio e il gioco dell'Inter: parla Marotta - Giuseppe Marotta, presidente nerazzurro, ha parlato a DAZN nei minuti che precedono la partita. Come scrive 90min.com

inter marotta dazn chivuMarotta: “Chivu ottimo e nerazzurro, serviva coraggio di scegliere. Stadio per colmare gap enorme” - Cremonese, match valido per la sesta giornata di Serie A ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Marotta Dazn Chivu