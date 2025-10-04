Inter infinito Lautaro Martinez

Ilprimatonazionale.it | 4 ott 2025

Infinito Lautaro Martinez Otto stagioni con il Toro Martinez.  Il Toro è tornato al gol nella trasferta di Cagliari e ha fatto gol anche in Champions League.  Dopo le polemiche estive e un inizio di stagione a rilento, l’argentino sembra essersi rilanciato definitivamente. Critiche spazzate vie e dubbi distrutti con L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

