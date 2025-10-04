Inter fuori anche Calhanoglu dopo Thuram | prima da titolare con Chivu

Calciomercato.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra nerazzurra torna subito in campo dopo la goleada di Champions con lo Slavia: oltre al francese, anche il regista turco non è al meglio della condizione L’ Inter ospita la Cremonese nell’anticipo di campionato di questo pomeriggio a San Siro, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Hakan Calhanoglu (LaPresse) – Calciomercato.it I nerazzurri possono ritrovare momentaneamente la vetta, in attesa ovviamente degli impegni delle capoliste e delle squadre che attualmente la precedono in classifica. Per la prima volta in stagione Chivu non avrà a disposizione Marcus Thuram, trascinatore finora dell’Inter tra Serie A e Champions. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

inter fuori anche calhanoglu dopo thuram prima da titolare con chivu

© Calciomercato.it - Inter, fuori anche Calhanoglu dopo Thuram: prima da titolare con Chivu

In questa notizia si parla di: inter - fuori

Calciomercato Inter LIVE: fuori Esposito e dentro Lookman? Tutti gli aggiornamenti sull’attacco nerazzurro e su Calhanoglu

Richard Rios Inter, il colombiano è il grande sogno della Roma a centrocampo: nerazzurri fuori dalla corsa?

Romano ribadisce: «Asllani fuori dal progetto Inter! Frattesi può rinnovare»

inter fuori calhanoglu dopoInter, Calhanoglu in forte dubbio: Chivu studia 2 alternative a centrocampo - Dopo la botta contro lo Slavia, il turco potrebbe accomodarsi in panchina: Barella regista, pronto l’esordio da titolare di Frattesi ... Secondo msn.com

inter fuori calhanoglu dopoInter news, scelto l’erede di Calhanoglu: Marotta e Ausilio puntano su di lui - La dirigenza dell'Inter inizia a pensare alle mosse per il futuro. Si legge su spaziointer.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Fuori Calhanoglu Dopo