La squadra nerazzurra torna subito in campo dopo la goleada di Champions con lo Slavia: oltre al francese, anche il regista turco non è al meglio della condizione L’ Inter ospita la Cremonese nell’anticipo di campionato di questo pomeriggio a San Siro, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Hakan Calhanoglu (LaPresse) – Calciomercato.it I nerazzurri possono ritrovare momentaneamente la vetta, in attesa ovviamente degli impegni delle capoliste e delle squadre che attualmente la precedono in classifica. Per la prima volta in stagione Chivu non avrà a disposizione Marcus Thuram, trascinatore finora dell’Inter tra Serie A e Champions. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, fuori anche Calhanoglu dopo Thuram: prima da titolare con Chivu