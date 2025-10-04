Inter e Milan insieme | la formazione più forte della storia

Ilgiornale.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sì, d'accordo, figurati se può mai succedere. Baùscia e Casciavit assieme non ci staranno probabilmente mai. Eppure, se esiste una città dove l'esercizio dell'immaginazione più fervida resta ancora abilitato in Italia, quella è proprio Milano. Il posto dove quello che fino a poco fa mettevi su carta in cameretta rischia di tramutarsi in realtà. Questione di mood, risorse, ambizione. Pensiamo solo al fatto che Inter e Milan abbiano da poco acquistato insieme San Siro: è stata a lungo un'ipotesi difficile da contemplare, ma è appena accaduto. Certo, questo esercizio qua - quello che vi proponiamo adesso - è alquanto più fantasioso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

inter e milan insieme la formazione pi249 forte della storia

© Ilgiornale.it - Inter e Milan insieme: la formazione più forte della storia

In questa notizia si parla di: inter - milan

Né Inter né Milan, Xhaka verso l’Arabia Saudita: maxi offerta del Neom

Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto

Xhaka Inter, l’idea si raffredda! Il Milan complica i piani dei nerazzurri, secondo Galeone è una richiesta di Allegri!

inter milan insieme formazioneInter e Milan insieme: la formazione più forte della storia - Ora che i due club hanno acquistato San Siro abbiamo provato a fare un gioco impossibile: quale sarebbe la migliore top 11 di sempre, fondendo nerazzurri e rossoneri? Segnala ilgiornale.it

inter milan insieme formazioneInter-Cremonese: dove vederla, formazioni e precedenti - Probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming, precedenti e sfida tra sorprese. Lo riporta lifestyleblog.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Milan Insieme Formazione