Inter Cremonese | tutti i dubbi sulla formazione per Chivu Bonny favorito al posto di Thuram? Le ultime

La sfida contro la Cremonese si avvicina, e per l' Inter di Cristian Chivu ci sono ancora alcuni dubbi da risolvere, con il principale legato alla scelta del partner di Lautaro Martinez in attacco. L'assenza di Marcus Thuram, per qualche partita fuori a causa di un infortunio, costringe il tecnico a riflettere sulle alternative disponibili. Come sottolineato da Il Giornale, l'assenza del francese è certamente un fastidio, ma non rappresenta un dramma per Chivu, che sa di avere soluzioni valide in attacco.

