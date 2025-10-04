Inter Cremonese | tutti gli aggiornamenti in vista della sfida di questa sera! Chivu sceglie le sue carte

Inter News 24 Inter Cremonese, cosa filtra in vista del match di oggi a San Siro contro i grigiorossi! Le ultime da Appiano Gentile sui nerazzurri. In vista della sfida delle 18:00 tra Inter e Cremonese a San Siro, Sky Sport ha anticipato quello che potrebbe essere l’undici iniziale di Cristian Chivu, pur in attesa dell’ultima riunione tecnica che definirà le scelte definitive. Il principale dubbio riguarda il ruolo di portiere tra Sommer e Pepo Martinez. Secondo Sky, il tecnico rumeno dovrebbe affidarsi allo svizzero Sommer, anche se la decisione definitiva arriverà solo nelle ultime ore prima del fischio d’inizio. 🔗 Leggi su Internews24.com

