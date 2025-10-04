La sesta giornata di campionato di Serie A è già iniziata e nella prima serata di sabato 4 ottobre andrà in scena il match tra Inter e Cremonese, che avrà inizio alle ore 18:00. I nerazzurri sono a caccia del quinto successo consecutivo dopo le vittorie in Champions League contro Ajax e Slavia Praga e in campionato contro Cagliari e Sassuolo. Di fronte a sé, però, la squadra di Cristian Chivu si trova davanti ad una neo promossa che fino a questo momento non ha mai perso in questa stagione, collezionando due vittorie e tre pareggi, la prima, tra l’altro, contro il Milan, proprio all’interno delle mura del Giuseppe Meazza. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter-Cremonese, Streaming gratis: dove vedere la Serie A in diretta Live e formazioni ufficiali