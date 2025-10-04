Inter Cremonese probabile formazione | scelto il partner di Lautaro

Inter Cremonese probabile formazione. L’ Inter si prepara a chiudere il ciclo di impegni ravvicinati prima della sosta per le nazionali. Sabato alle 18, a San Siro, i nerazzurri ospiteranno la Cremonese, squadra ancora imbattuta in campionato e pronta a dare battaglia. Cristian Chivu, fedele alla sua linea di gestione del gruppo, sembra intenzionato a proseguire con il turnover, una scelta che finora ha garantito risultati e continuità. Il tecnico ha infatti dimostrato di saper ruotare i suoi uomini senza perdere efficacia. Nelle ultime quattro vittorie consecutive, tra campionato e Champions, l’ Inter ha cambiato pelle più volte: prima con due innesti, poi fino a sette novità contro lo Slavia Praga. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

