Inter Cremonese Nicola prepara i suoi per la sfida con i nerazzurri | Terracciano out Bonazzoli in attacco?

Inter News 24 Inter Cremonese, Nicola pronto a sfidare la squadra di Chivu: ecco le scelte del tecnico in vista della sfida contro i grigiorossi. Mister Davide Nicola è pronto a schierare la sua Cremonese per la difficile trasferta di San Siro, dove questa sera affronterà l’ Inter nella sesta giornata di Serie A. La squadra grigiorossa arriva alla partita con diverse assenze importanti, ma anche con qualche rientro che potrebbe essere determinante. La grande certezza per il tecnico è che non potrà contare su Terracciano, difensore centrale, che ha accusato un problema fisico dell’ultimo minuto e non sarà della partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

