Inter-Cremonese Marotta | Chivu ottimo tecnico con identità nerazzurra Il nuovo stadio una necessità
A pochi minuti dal match contro la Cremonese, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN toccando tre temi centrali: il gioco dell’Inter, la fiducia nel tecnico romeno e il futuro del club con il nuovo stadio. Alla domanda se l’Inter giochi oggi il miglior calcio d’Italia, Marotta ha risposto con equilibrio: “Non lo so, però gioca un bel calcio. Poi nello sport è obbligatorio vincere; se vinci giocando bene, è ancora meglio.” Un messaggio chiaro che riassume la filosofia del club: estetica e risultati devono andare di pari passo. L’Inter, reduce da settimane di grande intensità, sembra aver trovato una sua precisa identità sotto la guida di Chivu, che ha saputo unire pragmatismo e qualità. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: inter - cremonese
Calciomercato Inter Under 23, Gabbiani lontano dai nerazzurri? Sirene spagnole mentre si allena con la Cremonese
Inter U23, si lavora per Stuckler dalla Cremonese: presentata la prima offerta
Inter U23, nuovi contatti con la Cremonese per Stuckler: cosa succede
Inter-Cremonese, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
Serie A, oggi Inter-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Marotta: “Chivu ottimo e nerazzurro, serviva coraggio di scegliere. Stadio per colmare gap enorme” - Cremonese, match valido per la sesta giornata di Serie A ... Secondo msn.com
LIVE - Inter-Cremonese, squadre che rientrano negli spogliatoi. Fra pochi minuti sarà calcio d'inizio a San Siro - INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro Martinez. Lo riporta fcinternews.it