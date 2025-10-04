Inter-Cremonese Marotta | Abbiamo preso una decisione ottimale con Chivu inizieremo un percorso difficile per lo Stadio
La sfida tra Inter e Cremonese sta per avere inizio e alle ore 18:00, l’arbitro Feliciani fischierà l’inizio del match. Ai microfoni di DAZN è intervenuto Marotta: “ Non so se l’Inter gioca il miglior calcio d’Italia, ma sicuramente gioca un bel calcio. Se poi gioca divertendosi e facendo bene è tanto di guadagnato”. Poi continua: “Ogni allenatore rappresenta la propria identità. Chivu è un ottimo allenatore e ha avuto una fase di sperimentazione. Nell’equilibrio ci stiamo arrivando. Se però lo abbiniamo a prestazioni e risultati, credo che sia il massimo a cui si può aspirare”. E ancora: “Siamo abituati, perché poi le scelte le condividiamo con l’area tecnica. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
