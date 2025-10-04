Inter Cremonese LIVE | cronaca risultato e tabellino del match

Internews24.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Giuseppe Colicchia Appuntamento a San Siro alle 20:45 per Inter Cremonese, match valevole per il 6° turno del campionato di Serie A: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Cremonese, la sfida valevole per la 6^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri di Chivu, reduci dal successo ottenuto per 0 a 2 contro il Cagliari ospitano i grigioverdi di Nicola, reduci dal pareggio per 1 a 1 contro il Como. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. Fischio d’inizio alle ore 20.45. Migliore in campo a fine primo tempo:. INTER CREMONESE, IL TABELLINO:. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter cremonese live cronaca risultato e tabellino del match

© Internews24.com - Inter Cremonese LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match

In questa notizia si parla di: inter - cremonese

Calciomercato Inter Under 23, Gabbiani lontano dai nerazzurri? Sirene spagnole mentre si allena con la Cremonese

Inter U23, si lavora per Stuckler dalla Cremonese: presentata la prima offerta

Inter U23, nuovi contatti con la Cremonese per Stuckler: cosa succede

Inter-Cremonese: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Cremonese di Sabato 4 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Secondo calciomagazine.net

inter cremonese live cronacaDove vedere InterCremonese in Diretta Tv e Streaming Live Serie A - Cremonese in Diretta Tv e Streaming Live, 6° Giornata Serie A, Sabato 4 Ottobre ore 18:00. Lo riporta stadiosport.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Cremonese Live Cronaca