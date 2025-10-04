Inter Cremonese LIVE 2-0 | inizia il secondo tempo
di Giuseppe Colicchia Appuntamento a San Siro alle 18:00 per Inter Cremonese, match valevole per il 6° turno del campionato di Serie A: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Cremonese, la sfida valevole per la 6^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri di Chivu, reduci dal successo ottenuto per 0 a 2 contro il Cagliari ospitano i grigioverdi di Nicola, reduci dal pareggio per 1 a 1 contro il Como. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. aggiorna la live CRONACA. 1? Fischio d’inizio – Si comincia! 1? Subito una chance per l’Inter! – Cross dalla sinistra di Dimarco, Frattesi calcia di sinistro da dentro l’area ma non riesce a indirizzare la palla verso lo specchio della porta. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: inter - cremonese
Calciomercato Inter Under 23, Gabbiani lontano dai nerazzurri? Sirene spagnole mentre si allena con la Cremonese
Inter U23, si lavora per Stuckler dalla Cremonese: presentata la prima offerta
Inter U23, nuovi contatti con la Cremonese per Stuckler: cosa succede
#Inter-#Cremonese, le formazioni ufficiali - X Vai su X
Tre vittorie in sei partite e nove punti in classifica, con vittime d'eccezione come la Lazio e due scontri diretti con Udinese e Verona. Le sconfitte sono arrivate contro due colossi come Inter e Napoli e in extremis in casa della Cremonese, ko su cui è difficile dar - facebook.com Vai su Facebook
LIVE - Inter-Cremonese 2-0, intervallo: monologo nerazzurro nei primi 45 minuti, decide la BoLa - Come contro lo Slavia Praga, il primo tempo si rivela un monologo per l'Inter, che comanda il ... msn.com scrive
Quando si gioca Inter - Cremonese? - Cremonese: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Come scrive sport.virgilio.it