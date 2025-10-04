Inter-Cremonese le pagelle | Bonny 8 altro che Taremi Dumfries insufficiente

Gazzetta.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Molto bene Barella in versione regista e Dimarco, costantemente pericoloso. Deludente l'ingresso di Diouf, mentre fra gli ospiti si salva Bonazzoli, ex di giornata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

inter cremonese le pagelle bonny 8 altro che taremi dumfries insufficiente

© Gazzetta.it - Inter-Cremonese, le pagelle: Bonny 8, altro che Taremi. Dumfries insufficiente

In questa notizia si parla di: inter - cremonese

Calciomercato Inter Under 23, Gabbiani lontano dai nerazzurri? Sirene spagnole mentre si allena con la Cremonese

Inter U23, si lavora per Stuckler dalla Cremonese: presentata la prima offerta

Inter U23, nuovi contatti con la Cremonese per Stuckler: cosa succede

inter cremonese pagelle bonnyPAGELLE E TABELLINO INTER-CREMONESE 4-1: Bonny fa il Thuram, Dumfries spento - Cremonese, anticipo della 6° giornata del campionato di Serie A: pagelle, voti e tabellino della sfida del 'Meazza' ... Da calciomercato.it

inter cremonese pagelle bonnyPagelle Inter-Cremonese 4-1: Bonny fa il Thuram, Lautaro è una sentenza, Dimarco super, Dumfries nervoso - Lautaro segna sempre, Dumfries non gradisce la sostituzione. Da sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Cremonese Pagelle Bonny