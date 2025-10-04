Inter-Cremonese le pagelle | Bonny 8 altro che Taremi Dumfries insufficiente
Molto bene Barella in versione regista e Dimarco, costantemente pericoloso. Deludente l'ingresso di Diouf, mentre fra gli ospiti si salva Bonazzoli, ex di giornata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: inter - cremonese
Calciomercato Inter Under 23, Gabbiani lontano dai nerazzurri? Sirene spagnole mentre si allena con la Cremonese
Inter U23, si lavora per Stuckler dalla Cremonese: presentata la prima offerta
Inter U23, nuovi contatti con la Cremonese per Stuckler: cosa succede
Serie A. Atalanta-Como 1-1 dopo i primi 45'. Inter-Cremonese 4-1: i meneghini agganciano temporaneamente la vetta del campionato.Lazio-Torino 3-3
PAGELLE E TABELLINO INTER-CREMONESE 4-1: Bonny fa il Thuram, Dumfries spento - Cremonese, anticipo della 6° giornata del campionato di Serie A: pagelle, voti e tabellino della sfida del 'Meazza' ... Da calciomercato.it
Pagelle Inter-Cremonese 4-1: Bonny fa il Thuram, Lautaro è una sentenza, Dimarco super, Dumfries nervoso - Lautaro segna sempre, Dumfries non gradisce la sostituzione. Da sport.virgilio.it