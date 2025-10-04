Inter Cremonese | le novità di formazione di Chivu Frattesi e Bonny dal primo minuto?

Inter News 24 Inter Cremonese, quali sono le possibili scelte di Chivu in vista della partita di stasera contro la squadra di Davide Nicola. Alle 18:00, l’ Inter torna in campo a San Siro per affrontare la Cremonese, ancora imbattuta in campionato. La squadra di Cristian Chivu cercherà di mantenere il buon momento e allungare la striscia di vittorie, ma il giornalista di Sky Sport, Andrea Paventi, ha fornito qualche anticipazione sulle possibili novità di formazione. Secondo Paventi, Chivu potrebbe apportare alcuni cambiamenti rispetto alle ultime uscite. «Nelle formazioni di Chivu ci sono sempre delle sorprese, in Champions League ha cambiato ben 7 giocatori», ha sottolineato il giornalista, suggerendo che il tecnico rumeno potrebbe introdurre delle modifiche anche in vista di questa sfida. 🔗 Leggi su Internews24.com

