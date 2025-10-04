Inter-Cremonese Lautaro nel prepartita | Sono in forma dobbiamo essere concentrati dal primo minuto
L’Inter di Cristian Chivu è pronta a scendere in campo contro la Cremonese, in una sfida che nasconde più insidie di quanto dica la classifica. A suonare la carica è il capitano nerazzurro, Lautaro Martinez, che ai microfoni di Inter TV ha analizzato la vigilia del match e messo in guardia i compagni: “Dobbiamo avere la stessa voglia e determinazione che abbiamo mostrato fin dall’inizio. Oggi affrontiamo un avversario in forma, per questo sarà fondamentale dare il massimo”. Inter, Lautaro chiama la squadra alla concentrazione. Il messaggio del Toro è chiaro: nessun calo di tensione. La Cremonese, infatti, si presenta a San Siro con entusiasmo e solidità, reduce da buone prestazioni e con un’identità di gioco ben definita. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
